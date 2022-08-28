Монца і Байєр проявляють інтерес до 34-річного захисника, який після відходу з Реала став вільним агентом. Обидва клуби вже запропонували Марсело контракт, повідомляє Foot Mercato.

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Раніше 5-разовим переможцем Ліги чемпіонів цікавилася Ніцца, яка контактувала з Марсело першою серед європейських клубів. Також Марсело мав варіанти в Катарі та МЛС, але заявляв, що хоче залишитися в Європі, оскільки варіанти з екзотичними чемпіонатами його не приваблюють. Ветеран може навіть оголосити про завершення кар'єри.

За 15 років у Мадриді захисник виграв 25 трофеїв – рекордний показник в історії Реала. Щоправда, в останніх сезонах Марсело вже не мав постійної ігрової практики. У кампанії 2021/22 латераль зіграв 17 матчів, віддав 2 асисти.

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