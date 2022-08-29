Мадридский Реал усилил линию нападения с мыслями о будущем. Новичком стал Икер Браво.

Байер за 300 тысяч евро отдал 17-летнего нападающего в аренду "бланкос". Соглашение рассчитано на год и содержит опцию выкупа, сообщает официальный сайт леверкузенцев .

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Икер Браво является воспитанником Барселоны, но прошлым летом на правах свободного агента перебрался в Германию. За Байер U-19 нападающий забил 14 мячей в сезоне 2021/22 и провел несколько матчей за первую команду в Бундеслиге и Кубке Германии.

В мадридском Реале представитель сборной Испании U-19 начнет свою карьеру в дубле под руководством легендарного Рауля.