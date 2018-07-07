Лунін може піти в Ельче – там уже грає українець

Голкіпер збірної України Андрій Лунін, який перейшов у Реал із Зорі, зацікавив іспанський Ельче. Український воротар може опинитись в одній команді із земляком.

Клуб, який здобув путівку в Сегунду (2-й дивізіоні чемпіонату Іспанії), веде активні пошуки нового воротаря. Наразі Ельче може розраховувати лише на 38-річного Хосе Хуана. Відтак команда, яка планує закріпитись на новому рівні, зацікавилась орендою Луніна, який підписав 6-річний контракт з Реалом.

"Вершкові" заплатили за екс-кіпера Дніпра майже 9 мільйонів євро, але сума може зрости за умови його успішних виступів. Мадридці роблять на 19-річного українця серйозну ставку в перспективі, інформує AS.

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Ідея з орендою в Ельче виглядає непогано в тому сенсі, що там виступає український захисник Іван Зотько. Це могло б допомогти Луніну краще адаптуватись в іспанському футболі. Обидва гравці добре знають один одного і навіть мають того самого агента. Це полегшує потенційний трансфер, сподіваються валенсійці.

Однак проблема в тому, що Ельче має немало конкурентів. AS повідомляє, що в черзі за українським голкіпером вишикувався не один клуб. Реал сам не визначився з роллю Луніна в команді. Позиція 3-го голкіпера в основній команді або стража воріт молодіжки "бланкос" Кастільї (грає у 3-му дивізіоні) може не дуже влаштовувати амбітного гравця. Тому зараз прогнозують, що саме оренда буде найкращим варіантом для Андрія.

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