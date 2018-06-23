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"Відхилив 3 тисячі пропозицій": Лунін озвучив ціль у Реалі та вибрав найкращого гравця світу

09:40 776 Читать на русском
"Відхилив 3 тисячі пропозицій": Лунін озвучив ціль у Реалі та вибрав найкращого гравця світу
Андрій Лунін – гравець Реал Мадрид / фото Marca

Голкіпер збірної України Андрій Лунін, який напередодні офіційно став гравцем Реала, дав перше інтерв'ю провідному іспанському виданню.

"Усі знають, що я відхилив 3 тисячі пропозицій, щоб зіграти тут. Це моя мрія. Я публічно заявив про це у пресі моєї країни", – розповів 19-річний воротар газеті Marca. У день підписання контракт з Реалом Лунін пообідав у столиці Іспанії в ресторанчику Donostiarra Asador, який здавна облюбували зірки Мадрида. Там його і виловили мадридські журналісти.

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"Я не прийшов сюди за грошима. Я фанат Реала, як і раніше. Зараз не думаю про те, що хотів би бути першим воротарем клубу. У мене є така мета, але насамперед хочу грати тут багато років і спробувати підняти кубок Ліги чемпіонів з цією командою", – додав Лунін.

Екс-воротар Дніпра та Зорі також у захваті від того, що невдовзі ділитиме роздягальню зі своїм кумиром: "Кріштіану Роналду є найкращим гравцем світу".

Андрій Лунін перейшов у Реал і вже позує в мадридському ресторані

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