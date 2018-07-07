toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

Лунин может пойти в Эльче – там уже играет украинец

12:12 121 Читати українською
Лунин может пойти в Эльче – там уже играет украинец
Андрей Лунин с президентом Реала Флорентино Пересом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который перешел в Реал из Зари, заинтересовал испанский Эльче. Украинский вратарь может оказаться в одной команде с земляком.

Клуб, получивший путевку в Сегунду (2-й дивизионе чемпионата Испании), ведет активные поиски нового вратаря. Сейчас Эльче может рассчитывать лишь на 38-летнего Хосе Хуана. Поэтому команда, которая планирует закрепиться на новом уровне, заинтересовалась арендой Лунина, подписавшего 6-летний контракт с Реалом.

"Сливочные" заплатили за экс-голкипера Днепра почти 9 миллионов евро, но сумма может возрасти при условии его успешных выступлений. Мадридцы делают на 19-летнего украинца большую ставку в перспективе, информирует AS.

"Новая эра вратарей" Реал подпишет Лунину топ-конкурента, но у украинца может появиться шанс

Идея с арендой в Эльче выглядит неплохо в том смысле, что там выступает украинский защитник Иван Зотько. Это могло бы помочь Лунину лучше адаптироваться в испанском футболе. Оба игрока хорошо знают друг друга и даже имеют того же агента. Это облегчает потенциальный трансфер, надеются валенсийцы.

Однако проблема в том, что у Эльче есть немало конкурентов. AS сообщает, что в очереди за украинским голкипером выстроился не один клуб. Реал сам пока не определился с ролью Лунина в команде. Позиция 3-го голкипера в основе или стража ворот молодежки "бланкос" Кастильи (играет в 3-м дивизионе) может не очень устраивать амбициозного игрока. Поэтому сейчас прогнозируют, что именно аренда будет лучшим вариантом для Андрея.

"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным

Теги
Трансферы Чемпионата Испании Реал Мадрид Реал Мадрид Эльче Эльче Испания Сборная Украины Трансферы Главное Андрей Лунин Андрей Лунин Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
20
мин
Швеция
17:00
Англия
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук