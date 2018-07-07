Лунин может пойти в Эльче – там уже играет украинец

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин, который перешел в Реал из Зари, заинтересовал испанский Эльче. Украинский вратарь может оказаться в одной команде с земляком.

Клуб, получивший путевку в Сегунду (2-й дивизионе чемпионата Испании), ведет активные поиски нового вратаря. Сейчас Эльче может рассчитывать лишь на 38-летнего Хосе Хуана. Поэтому команда, которая планирует закрепиться на новом уровне, заинтересовалась арендой Лунина, подписавшего 6-летний контракт с Реалом.

"Сливочные" заплатили за экс-голкипера Днепра почти 9 миллионов евро, но сумма может возрасти при условии его успешных выступлений. Мадридцы делают на 19-летнего украинца большую ставку в перспективе, информирует AS.

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Идея с арендой в Эльче выглядит неплохо в том смысле, что там выступает украинский защитник Иван Зотько. Это могло бы помочь Лунину лучше адаптироваться в испанском футболе. Оба игрока хорошо знают друг друга и даже имеют того же агента. Это облегчает потенциальный трансфер, надеются валенсийцы.

Однако проблема в том, что у Эльче есть немало конкурентов. AS сообщает, что в очереди за украинским голкипером выстроился не один клуб. Реал сам пока не определился с ролью Лунина в команде. Позиция 3-го голкипера в основе или стража ворот молодежки "бланкос" Кастильи (играет в 3-м дивизионе) может не очень устраивать амбициозного игрока. Поэтому сейчас прогнозируют, что именно аренда будет лучшим вариантом для Андрея.

"Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити и еще 5 клубов", – Рафаилов рассказал, какие клубы интересовались Луниным