Реал може підписати Кавані вже взимку

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані вже на початку 2019-го може виступати у Ла Лізі.

Керівництво Реала серйозно налаштоване на підсилення атаки і розраховує придбати Едінсона Кавані у паризького клубу вже під час зимового трансферного вікна, повідомляє видання Ok Diario.

Наполі веде переговори з Кавані, – журналіст

У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що форвард не задоволений своїм становищем у ПСЖ, чим і хоче скористатись "королівський клуб".

Нагадаємо, Кавані перейшов у ПСЖ в 2013 році з Наполі. В поточному сезоні чемпіонату Франції він забив 8 голів у 8 матчах.

Кавані близький до відходу з ПСЖ – клуб змушений зменшити зарплату уругвайцю