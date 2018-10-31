Наполі веде переговори з Кавані, – журналіст

Нападник ПСЖ і збірної Уругваю Едінсон Кавані може повернутися в чемпіонат Італії

Наполі планує підписати свого колишнього гравця Едінсона Кавані, повідомляє Football Italia з посиланням на репортера Карло Альвіно.

Кавані близький до відходу з ПСЖ – клуб змушений зменшити зарплату уругвайцю

За інформацією джерела, представники уругвайського футболіста провели перші переговори з керівництвом італійської команди. Зустріч сторін пройшла успішно.

Відзначається, що 31-річний футболіст згоден на зниження зарплати заради виступу за неаполітанців. Сім'я Кавані досі живе в Неаполі, де грав уругваєць з 2010 по 2013 рік.

Раніше повідомлялося, що в послугах футболіста зацікавлені мадридські Реал і Атлетіко.