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Наполі веде переговори з Кавані, – журналіст

00:34 205 Читать на русском
Наполі веде переговори з Кавані, – журналіст
Едінсон Кавані / фото із соцмереж

Нападник ПСЖ і збірної Уругваю Едінсон Кавані може повернутися в чемпіонат Італії

Наполі планує підписати свого колишнього гравця Едінсона Кавані, повідомляє Football Italia з посиланням на репортера Карло Альвіно.

Кавані близький до відходу з ПСЖ – клуб змушений зменшити зарплату уругвайцю

За інформацією джерела, представники уругвайського футболіста провели перші переговори з керівництвом італійської команди. Зустріч сторін пройшла успішно.

Відзначається, що 31-річний футболіст згоден на зниження зарплати заради виступу за неаполітанців. Сім'я Кавані досі живе в Неаполі, де грав уругваєць з 2010 по 2013 рік.

Раніше повідомлялося, що в послугах футболіста зацікавлені мадридські Реал і Атлетіко.

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