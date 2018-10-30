Кавані близький до відходу з ПСЖ – клуб змушений зменшити зарплату уругвайцю

Нападник Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані може покинути клуб найближчим часом.

Кавані зможе продовжити контракт з паризьким клубом, лише якщо погодиться на зниження зарплатні, повідомляє видання Le10Sport.

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На такий крок керівництво ПСЖ спонукає дотримання фінансового фейр-плей. На даний момент уругваєць заробляє близько 12 млн євро.

Поточний контракт Кавані з парижанами розрахований до 2020 року.

Якщо уругвайця не влаштує нова угода, він буде змушений покинути клуб. В його послугах зацікавлені такі європейські гранди як Наполі, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Челсі, Ювентус, Реал Мадрид, Барселона та Атлетіко Мадрид.

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