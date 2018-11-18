Реал может подписать Кавани уже зимой

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани уже в начале 2019-го может выступать в Ла Лиге.

Руководство Реала серьезно настроено на усиление атаки и рассчитывает приобрести Эдинсона Кавани у парижского клуба уже во время зимнего трансферного окна, сообщает издание Ok Diario.

Наполи ведет переговоры с Кавани, – журналист

В СМИ все чаще появляется информация, что форвард не доволен своим положением в ПСЖ, чем и хочет воспользоваться "королевский клуб".

Напомним, Кавани перешел в ПСЖ в 2013 году с Наполи. В текущем сезоне чемпионата Франции он забил 8 голов в 8 матчах.

Кавани близок к уходу из ПСЖ – клуб вынужден уменьшить зарплату уругвайцу