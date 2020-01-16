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Реал може перенести виїзний матч Кубка Іспанії через стадіон суперника

16 січня 19:37 377 Читать на русском
Реал може перенести виїзний матч Кубка Іспанії через стадіон суперника
ФК Саламанка / Фото з відкритих джерел

На вболівальників Саламанки може чекати незапланована подорож в Мадрид на домашній матч Кубка Іспанії проти Реала.

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії Уніоністас Саламанка – Реал, ймовірно, відбудеться на Сантьяго Бернабеу, повідомляє Cadena Cope.

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Причиною цьому може стати домашній стадіон Саламанки, який вміщує лише 4 тисячі глядачів. Також за інформацією видання, на арені є певні проблеми з освітленням.

Нагадаємо, перша зустріч між цими суперниками запланована на 22 січня. Нагадаємо, Уніоністас Саламанка виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сантьяго Бернабеу Кубок Іспанії Саламанка Саламанка
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