Реал може перенести виїзний матч Кубка Іспанії через стадіон суперника

На вболівальників Саламанки може чекати незапланована подорож в Мадрид на домашній матч Кубка Іспанії проти Реала.

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка Іспанії Уніоністас Саламанка – Реал, ймовірно, відбудеться на Сантьяго Бернабеу, повідомляє Cadena Cope.

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Причиною цьому може стати домашній стадіон Саламанки, який вміщує лише 4 тисячі глядачів. Також за інформацією видання, на арені є певні проблеми з освітленням.

Нагадаємо, перша зустріч між цими суперниками запланована на 22 січня. Нагадаємо, Уніоністас Саламанка виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії.

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