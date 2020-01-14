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Саламанка бурхливо відсвяткувала жеребкування Кубка Іспанії – андердог зустрінеться із Реалом

14 січня 22:26 535 Читать на русском
Саламанка бурхливо відсвяткувала жеребкування Кубка Іспанії – андердог зустрінеться із Реалом
Саламанка бурхливо відсвяткувала жеребкування Кубка Іспанії – андердог зустрінеться із Реалом / El Espanol

Гравці іспанського Уніоністаса Саламанки неймовірно емоційно відреагували на результати жеребу Копа дель Рей. Їхнім суперником у рамках 1/16 фіналу турніру стане мадридський Реал.

Радісне святкування Саламанки опублікував офіційний твіттер клубу.

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Гравці представника Сегунди B несамовито відреагували на примхи жеребу. Саламанка в розіграші Кубка Іспанії 2019/20 вже здолала Атлетіко Балеарес (1:0) та Депортіво з Ла-Коруньї (1:1, пен. – 8:7). Натомість "вершкові" лише стартують у турнірі. Матч відбудеться 22 січня у Саламанці.

До слова, Уніоністас Саламанка є спадкоємцем Саламанки, яка ще наприкінці 90-х виступала в Прімері. Нині "чаррос" йдуть у зоні вильоту Сегунди B.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Відеоновини Кубок Іспанії Саламанка Саламанка
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