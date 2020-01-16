Дивовижний порятунок акціями по 11 євро, виховані чемпіони Європи та звинувачення Зозулі – за який клуб гратиме Лунін

Андрій Лунін другу частину сезону на правах оренди проведе в Сегунді за Ов'єдо. Розповідаємо про астурійський клуб і команду, в яку потрапив українець.

Новий клуб Луніна базується в столиці регіону Астурія. Голкіпер збірної України переїжджає на північ від Мадрида, до берегів Біскайської затоки. Ов'єдо захоплює дороманською архітектурою з величними храмами та багатовіковою історією атмосферних площ. У кожному закладі вам по-особливому наллють головного місцевого напою – яблучного сидру.

Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо

Клуб рятували всім світом

Ов'єдо – один з багатьох іспанських "Реалів". Зірок з неба ніколи не хапав, серйозних титулів не вигравав. У 30-х роках астурійці дебютували в Прімері, а найкращий результат в історії (3-тє місце) показали ще перед громадянською війною. До кінця століття "сині" кочували між елітним дивізіоном і Сегундою. А потім настали буремні часи – виліт в третю і навіть четверту ліги.

Виникли страшні фінансові проблеми, клуб опинився на межі зникнення. "Якщо ми не зберемо 1,9 млн євро за два тижні, Реал Ов'єдо припинить своє існування", – така заява з'явилася на офіційному сайті в листопаді 2012-го. Ов'єдо розпочав продаж акцій, одна коштувала 10,75 євро. Будь-хто міг стати акціонером клубу, оплативши через PayPal мізерний внесок.

Дивовижно, але за два тижні вдалося зібрати 1,93 млн! Відгукнулося понад 25 тисяч людей з більш ніж 80 країн. Одним з головних героїв "рятувальної операції" став журналіст The Guardian Сід Лоу, який всіма можливими способами поширював інформацію в мережі та надихав людей зберегти клуб.

Велику роль зіграли знамениті вихованці Ов'єдо – Мічу, Хуан Мата та Санті Касорла. Всі вони до сьогодні залишаються відданими вболівальниками рідного клубу, а тоді завдяки своєму авторитету в Англії допомогли його врятувати. Мата і Касорла, які саме виграли Євро в Києві, власним прикладом інвестування надихнули долучитися вболівальників Челсі та Арсенала.

Найбагатший інвестор світу та розчарування

Ов'єдо з хати по нитці зібрав необхідну суму, а за декілька годин до дедлайну погашення кредиту в клуб зайшов мексиканський мільярдер Карлос Слім. Він на той час був найбагатшою людиною світу в рейтингу Forbes. Спершу його компанія Inmobiliaria Carso за 2 мільйони євро викупила 35% акцій, згодом внаслідок інвестицій отримала контрольний пакет, а потім збільшила свою частку до 70%.

Астурійці почали мріяти про грандіозне майбутнє, але на них чекало розчарування. Слім – не футбольний фанат, який би подібно шейхам викидав гроші на іменитих футболістів. Він розглядав Ов'єдо бізнес-проєктом – аналітики магната оцінили, що з розширенням вболівальницької бази клуб має величезний потенціал.

Ов'єдо вибрався в другий дивізіон, але в Прімеру потрапити ніяк не може. Якщо в попередні 4 сезони зовсім трішки не вистачало до плей-офф Сегунди, то в поточному "сині" ведуть боротьбу за виживання. Клуб майже не витрачає гроші на трансферному ринку, роблячи ставку на вільних агентів і оренди.

Лунін – найдорожчий гравець Ов'єдо

Загальна вартість складу Ов'єдо за оцінками Transfermarkt – 15,7 млн євро. Середняк Сегунди. Найдорожчий футболіст – Андрій Лунін (3 млн). Окрім українського новачка, в топ-3 ще два орендовані футболісти, всі інші в ціні не дотягують до мільйона. У команді лише 4 легіонери.

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Конкурентами Луніна стануть Альфонсо Ерреро та Нерео Шампань. В обох контракти завершуються влітку – нарешті Андрій в рівних умовах з візаві. Стартові позиції українця кращі, ніж у Вальядоліді та Леганесі, тут він дійсно повинен отримати ігрову практику.

Досі першим номером команди був Шампань. 34-річний аргентинець надійністю не виблискував: в Ов'єдо третя найгірша оборона ліги, лише 3 матчі "на нуль". Шампань настільки ж титулований, як і Лунін – у 2005-му виграв чемпіонат світу U-20. Попереднім його клубом був Леганес – саме на місце аргентинського голкіпера в першу оренду з Мадрида поїхав Андрій.

Головний тренер – 37-річний Хаві Росада, який не грав у футбол на професіональному рівні. Народився в Ов'єдо, тренував дубль, а у вересні минулого року отримав підвищення до головної команди. Зовсім не зірковий персонаж, у порівнянні з деякими попередниками. Ще нещодавно "синіх" очолював Фернандо Єрро, а в 90-х Ов'єдо тренували Луїс Арагонес, Оскар Табарес і Радомір Антіч.

Гарячі фанати, які зганьбилися звинуваченнями Зозулі

Вболівальників Ов'єдо описують приємними людьми, які готові кожного приїжджого пригостити сидром, показати красу свого міста та провести на стадіон. Команда грає на 30-тисячній арені Карлос Тартьєре, а переїхала туди на початку 2000-х, бо попередній стадіон мав занадто малу місткість. Однак незабаром після цього настала криза. Зараз на матчі Ов'єдо в Сегунді в середньому ходять 12 тисяч глядачів.

Іноземні акціонери можуть потрапити на гру безкоштовно. А відразу після порятунку клубу з фінансової ями для них влаштували свято. На трибунах з вуст вболівальників довго не зникало слово gracias. Дякували не лише іспанською – запрошували гостей на фан-сектор і співали пісень англійською, французькою.

Найбільший ворог Ов'єдо – хіхонський Спортінг. Астурійське дербі традиційно супроводжується значним рівнем ненависті та гарячими співами на трибунах. У цьому сезоні Сегунди на домашній матч зі Спортінгом зібралося понад 20 тисяч вболівальників. Атмосфера була неймовірна.

Втім, перед українцями прихильники Ов'єдо постали в ганебному образі. Минулого літа фанатське угруповування Azul Otero перехопило естафету в фанів Райо Вальєкано. Коли з'явилися чутки про трансфер Романа Зозулі, Azul Otero назвали нашого форварда нацистом і вимагали заблокувати перехід. На жаль, у мережі їх підтримало чимало вболівальників клубу.

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