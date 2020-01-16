Реал может перенести выездной матч Кубка Испании из-за стадиона соперника

На болельщиков Саламанки может ждать незапланированная поездка в Мадрид на домашний матч Кубка Испании против Реала.

Поединок 1/16 финала Кубка Испании Унионистас Саламанка – Реал, вероятно, состоится на Сантьяго Бернабеу, сообщает Cadena Cope.

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Причиной этому может стать домашний стадион Саламанки, который вмещает только 4 тысячи зрителей. Также по информации издания, на арене есть определенные проблемы с освещением.

Напомним, первая встреча между этими соперниками запланирована на 22 января. Напомним, Унионистас Саламанка выступает в третьем по силе дивизионе Испании.

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