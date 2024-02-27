Гутьєррес відмінно проявляє себе в Жироні, і керівництво Реала побачило в цьому можливість заробити. У столичного клубу укомплектована позиція лівого захисника, тому "бланкос" не збираються посилювати свій склад 22-річним гравцем. Проте, Реал все ж зацікавлений у його підписанні.

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Як інформує El Chiringuito TV, Реал хоче купити свого вихованця Гутьєрреса з метою перепродажу його в один із клубів АПЛ. Ціла низка англійських команд зацікавлені в послугах Мігеля, тоді як Реал має "право першої ночі" – "бланкос" можуть викупити Мігеля. Це було однією з умов переходу гравця з Реала до Жирони 2022 року, в угоді навіть прописана точна сума – 8 млн євро.

У цьому сезоні Гутьєррес провів за Жирону 25 матчів у Ла Лізі та забив 1 м'яч (у ворота Барселони).

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