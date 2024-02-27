Гутьеррес отлично проявляет себя в Жироне, и руководство Реала увидело в этом возможность заработать. У столичного клуба укомплектована позиция левого защитника, поэтому "бланкос" не собираются усиливать свой состав 22-летним игроком. Тем не менее, Реал всё же заинтересован в его подписании.

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Как информирует El Chiringuito TV, Реал хочет купить своего воспитанника Гутьерреса с целью перепродажи его в один из клубов АПЛ. Целый ряд английских команд заинтересованы в услугах Мигеля, тогда как Реал имеет "право первой ночи" – "бланкос" могут выкупить Мигеля. Это было одним из условий перехода игрока из Реала в Жирону в 2022 году, в соглашении даже прописана точная сумма – 8 млн евро.

В этом сезоне Гутьеррес провёл за Жирону 25 матчей в Ла Лиге и забил 1 мяч (в ворота Барселоны).

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