Українські легіонери Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик лаконічно оцінили успіх у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

"Моя сім’я – моє натхнення. Важлива перемога для команди, продовжуймо мріяти", – написав Циганков у своєму Instagram.

Циганков забив черговий гол за Жирону – відео взяття воріт

"Перемога на нашому стадіоні дуже важлива, тому що це як наш дім", – прокоментував Довбик перемогу Жирони в Instagram.

Нагадаємо, що українці провели досить різний матч проти Райо Вальєкано: Циганков забив, а от Довбик запам'ятався кількома промахами.

Циганков забив переможний гол у ворота Райо – Жирона обійшла Барселону в Ла Лізі, Довбик показав дива марнотратства