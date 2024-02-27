Циганков та Довбик відреагували на розгромну перемогу Жирони
14:00 - Читать на русском
Українські легіонери Жирони Віктор Циганков та Артем Довбик лаконічно оцінили успіх у матчі 26-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.
завершено
52’ Віктор Циганков
90+1’ Савіо
90+5’ Савіо
Хосеп Чаваррія 76’
52’ Віктор Циганков
76’ Хосеп Чаваррія
90+1’ Савіо
90+5’ Савіо
"Моя сім’я – моє натхнення. Важлива перемога для команди, продовжуймо мріяти", – написав Циганков у своєму Instagram.
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"Перемога на нашому стадіоні дуже важлива, тому що це як наш дім", – прокоментував Довбик перемогу Жирони в Instagram.
Нагадаємо, що українці провели досить різний матч проти Райо Вальєкано: Циганков забив, а от Довбик запам'ятався кількома промахами.
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