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Кроос: Я точно не з тих, хто буде грати до 38 років

18:00 405 Читать на русском
Кроос: Я точно не з тих, хто буде грати до 38 років
Тоні Кроос / Фото з відкритих джерел

Німецький півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос в майбутньому не планує обтяжувати себе довготерміновими контрактами.

"Я точно не з тих, хто буде грати до 38 років. У мене контракт на 3,5 роки, тобто до літа 2023 року. Мені буде вже 33. Це чудовий вік, аби задуматися про життя без контрактів, які розраховані на чотири роки.

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Коли настане цей час, залишиться небагато до завершення моєї кар'єри", – сказав Кроос в інтерв’ю Sportschau Club.

Нагадаємо, Кроос приєднався до Реала в липні 2014 року, перейшовши до табору "вершкових" з мюнхенської Баварії за 25 млн євро. У поточному сезоні Тоні взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює 30-річного німця у 60 млн євро.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос
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