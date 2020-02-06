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Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча

6 февраля 22:26 210 Читати українською
Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча
Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча / Getty Images

Мадридский Реал уступил Реал Сосьедаду в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

Уже в середине первого тайма Мартин Едегор курьезным голом шокировал хозяев, которые так и не смогли сравнять до перерыва. После отдыха Александр Исак в течение двух минут отметился дублем и сделал счет разгромным. Однако, уже через мгновение Марсело один гол отыграл.

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Впоследствии Микель Мерино снова сделал разницу в три мяча. Под конец матча Родриго, а потом Начо, несколько подсластили горечь поражения, поскольку на большее Реала не хватило. Поэтому 3:4 и "сливочные" покидают Кубок Испании.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами

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Теги
Видеоновости Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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