Реал – Реал Сосьедад – 3:4 – видео голов и обзор матча

Мадридский Реал уступил Реал Сосьедаду в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Уже в середине первого тайма Мартин Едегор курьезным голом шокировал хозяев, которые так и не смогли сравнять до перерыва. После отдыха Александр Исак в течение двух минут отметился дублем и сделал счет разгромным. Однако, уже через мгновение Марсело один гол отыграл.

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Впоследствии Микель Мерино снова сделал разницу в три мяча. Под конец матча Родриго, а потом Начо, несколько подсластили горечь поражения, поскольку на большее Реала не хватило. Поэтому 3:4 и "сливочные" покидают Кубок Испании.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами