Реал Мадрид – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція Ель Класіко

Реал Мадрид в рамках 26-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію Ель Класіко – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 26-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Поєдинок має ключове значення в боротьбі за чемпіонство, адже наразі мадридці в турнірній таблиці відстають від каталонців на два очки.

Реал Мадрид – Барселона: де дивитись Ель Класіко

Телетрансляція поєдинку доступна на "Футбол 2" і відеосервісі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

Стартові склади:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземіро, Кроос, Вальверде – Іско, Бензема, Вінісіус

Запасні: Ареола, Менді, Мілітао, Модріч, Бейл, Васкес, Маріано.

Барселона: тер Штеген – Семеду, Піке, Умтіті, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Відаль, Мессі, Грізманн

Запасні: Нето, Фірпо, Ракітіч, Кольядо, Брейтвейт, Лангле. Ансу Фаті.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Ель Класіко, від якого залежить доля титулу