Реал Мадрид – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция Эль Класико

Реал Мадрид в рамках 26-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию Эль Класико – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 26-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство, ведь прямо сейчас мадридцы в турнирной таблице отстают от каталонцев на два очка.

Реал Мадрид – Барселона: где смотреть Эль Класико

Телетрансляция поединка доступна на "Футбол 2" и видеосервисе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Стартовые составы:

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Вальверде – Иско, Бензема, Винисиус

Запасные: Ареола, Менди, Милитао, Модрич, Бейл, Васкес, Мариано.

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн

Запасные: Нето, Фирпо, Ракитич, Кольядо, Брейтуэйт, Лангле. Ансу Фати.

Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула