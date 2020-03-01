Реал Мадрид – Барселона: стартовые составы и онлайн-трансляция Эль Класико

Реал Мадрид в рамках 26-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию Эль Класико – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 26-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона начнётся в 22:00 по киевскому времени. Поединок имеет ключевое значение в борьбе за чемпионство, ведь прямо сейчас мадридцы в турнирной таблице отстают от каталонцев на два очка.
Реал Мадрид – Барселона: где смотреть Эль Класико
Телетрансляция поединка доступна на "Футбол 2" и видеосервисе MEGOGO, текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Стартовые составы:
Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело – Каземиро, Кроос, Вальверде – Иско, Бензема, Винисиус
Запасные: Ареола, Менди, Милитао, Модрич, Бейл, Васкес, Мариано.
Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Артур, Бускетс, Де Йонг – Видаль, Месси, Гризманн
Запасные: Нето, Фирпо, Ракитич, Кольядо, Брейтуэйт, Лангле. Ансу Фати.
Реал Мадрид – Барселона: анонс Эль Класико, от которого зависит судьба титула