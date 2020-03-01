Реал Мадрид – Барселона: де дивитись Ель Класіко

Реал та Барселона зустрінуться у 26-му турі чемпіонату Іспанії. Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона онлайн і на якому каналі, читайте на "Футбол 24".

Матч чемпіонату Іспанії Реал – Барселона відбудеться 1 березня в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Реал Мадрид – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Матч Реал Мадрид – Барселона онлайн у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 2", починаючи з 21:55. Крім того, гру можна переглянути на платформі MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Барселона підходить до Ель Класіко у статусі лідера Прімери. Каталонці набрали 55 очок та випереджають Реал на 2 пункти. Мадридці посідають другу позицію Ла Ліги, а їхній відрив від Атлетіко та Севільї складає 10 балів.

Поєдинок першого кола мав відбутися ще 26 жовтня, проте у зв'язку з політичною ситуацію в Каталонії поєдинок був зіграний аж 18 грудня. Тоді на Камп Ноу команди розішлися миром – 0:0.

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