Реал – Барселона: прогноз на матч Кубка Испании

Барселона и Реал Мадрид встретятся в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании 2018/19. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Реал – Барселона состоится 27 февраля на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Реал – Барселона, прогноз букмекеров на матч Кубка Испании:

William Hill считает команду Эрнесто Вальверде фаворитом поединка. На победу Барселоны принимают ставки с коэффициентом 2.40. На ничью предлагают поставить с коэффициентом 3.60, а победа Реала оценивается в 2.70.

Bwin выставили похожие котировки на матч. Победа хозяев оценивается в 2.65, а на викторию гостей предлагают коэффициент 2.45. На ничью – 3.50.

Напомним, в первом полуфинальном матче на Камп Ноу команды сыграли вничью 1:1

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Интересно, что уже через несколько дней соперники снова сойдутся на поле мадридского стадиона – на этот раз в чемпионате Испании. Данный поединок пройдет 2 марта.