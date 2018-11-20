Реал і Ювентус не можуть домовитись щодо суми трансферу П'яніча

"Бланкос" пропонували за боснійця кругленьку суму, проте отримали відмову.

Реал зробив пропозиції щодо трансферу Міралема П'яніча, однак отримав відмову від Юве попри пропозицію у 60 млн євро, інформує Tuttosport.

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Зазначається, що клуб із Мадрида найближчим часом вийде на "б'янконері" з другою пропозицією у розмірі 65 млн євро.

В Реалі впевнені, що Міралем стане одним з тих гравців, які повинні будуть замінити Модріча у випадку переходу хорвата в Інтер.

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