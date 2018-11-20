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Реал і Ювентус не можуть домовитись щодо суми трансферу П'яніча

14:33 434 Читать на русском
Реал і Ювентус не можуть домовитись щодо суми трансферу П'яніча
Міралем П'яніч / UEFA

"Бланкос" пропонували за боснійця кругленьку суму, проте отримали відмову.

Реал зробив пропозиції щодо трансферу Міралема П'яніча, однак отримав відмову від Юве попри пропозицію у 60 млн євро, інформує Tuttosport.

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Зазначається, що клуб із Мадрида найближчим часом вийде на "б'янконері" з другою пропозицією у розмірі 65 млн євро.

В Реалі впевнені, що Міралем стане одним з тих гравців, які повинні будуть замінити Модріча у випадку переходу хорвата в Інтер.

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