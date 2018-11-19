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Ювентус готовий продати Дибалу та Манджукіча заради придбання Мбаппе

18:02 513 Читать на русском
Ювентус готовий продати Дибалу та Манджукіча заради придбання Мбаппе
Кіліан Мбаппе / AFP

"Б'янконері" готові пожертвувати Дибалою та Манджукічем заради французького вундеркінда.

За інформацією Tuttosport, туринський клуб розглядає можливість підписання форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

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Керівництво Ювентуса прагне створити потужний атакувальний дует Роналду-Мбаппе. Заради втілення своїх планів у життя "б'янконері" готові продати відразу двох основних гравців – Маріо Манджукіча та Пауло Дибалу.

До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює Кіліана у 180 млн євро.

У поточному сезоні чемпіонату Франції Мбаппе забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі за 9 матчів. Наразі француз є найкращим бомбардиром Ліги 1.

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