Реал и Ювентус не могут договориться о сумме трансфера Пьянича

"Бланкос" предлагали за боснийца кругленькую сумму, однако получили отказ.

Реал сделал предложения по трансферу Миралема Пьянича, однако получил отказ на предложение в 60 млн евро, информирует Tuttosport.

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Отмечается, что клуб из Мадрида в ближайшее время выйдет на "бьянконери" со вторым предложением в размере 65 млн евро.

В Реале уверены, что Миралем станет одним из тех игроков, которые должны будут заменить Модрича в случае перехода хорвата в Интер.

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