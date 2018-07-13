Реал і Хамес хочуть возз'єднатися, Баварія не поспішає відпускати гравця

Мадридський клуб хоче повернути собі Хамеса Родрігеса з оренди в Баварії.

Минулого літа Реал віддав Хамеса в оренду Баварії до кінця сезону-2018/19. Тоді головним тренером "вершкових" був Зінедін Зідан, який не бачив колумбійця у своїй команді. Втім, коли мадридський клуб очолив Хулен Лопетегі, ситуація кардинально змінилася.

По-перше, новий наставник Реала вважає, що Родрігес дуже цінний гравець, який мав би грати за "вершкових". По-друге, сам колумбієць горить бажанням повернутися в Мадрид, щоб знову "виступати в клубі своєї мрії", повідомляє Marca.

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Тепер справа за Баварією, яка не хоче відпускати продуктивного виконавця. У минулому сезоні Хамес забив 8 голів і віддав 14 асистів у 39 матчах за мюнхенців.

Керівництво чемпіона Німеччини задоволене орендою Родрігеса та планує скористатися правом викупу футболіста після завершення поточної угоди в червні 2019 року. Ключове слово буде за новим головним тренером Баварії Ніко Ковачем, який ще не визначився з майбутнім Хамеса.

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