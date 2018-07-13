Реал і Неймар обрали один одного, але ПСЖ підготував йому зарплату Мессі

Реал Мадрид зробить все, щоб підписати Неймара на заміну Кріштіану Роналду цього літа. Парі Сен-Жермен приберіг свій козир у рукавах.

Реал хоче залатати діру після епічного трансферу Роналду якнайшвидше. Флорентіно Перес вислав у Бразилію свого боса департаменту міжнародного ринку на переговори з батьком Неймара, інформує Globoesporte. Хуні Калафат повинен переконати родину бразильця і самого гравця перебратись на Сантьяго Бернабеу. Раніше цей менеджер "вершкових" успішно закрив 2 угоди на тамтешньому ринку, підписавши Вінісіуса та Родріго.

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Однак нині перед ним стоїть значно важче завдання. Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаїфі не бажає відпускати гравця, за якого рік тому виклав 222 мільйони євро. У контракті Неймара немає суми відступних, тому перемовини можуть бути дуже нелегкими і тривалими.

Бразильські джерела стверджують, що 26-річний форвард позитивно дивиться на трансфер у Реал. Є кілька причин, чому він хоче покинути Париж: відсутність конкуренції у французькій Лізі 1, брудна гра суперників і відсутність реакції суддів на жорсткі фоли проти нього.

ПСЖ не сидить, склавши руки, і вже підготував пропозицію, яка має перекрити інтерес мадридців. Катарські власники хочуть збільшити зарплату Неймара до рівня найбільш високооплачуваного футболіста світу Лео Мессі, повідомляє AS. Зараз бразилець заробляє 37 млн євро, а його контракт чинний до 2022 року. Ліонель у Барселоні отримує цілих 50 мільйонів, не враховуючи неймовірних бонусів.

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Парижани зробили ще один крок з метою утримати та ощасливити примхливого Нея. Боси клубу взяли на роботу Бруно Маззіотті – фізіотерапевта збірної Бразилії, який став дуже близьким до суперзірки, коли той 3 місяці відновлювався від серйозної травми.

Інші трансферні цілі Реала – Еден Азар з Челсі та Кіліан Мбаппе з того ж ПСЖ. Однак на вершині списку досі залишається Неймар. Якщо план Реала провалиться, Флорентіно запропонує парижанам продати Мбаппе. Він на 7 років молодший і коштуватиме менше.