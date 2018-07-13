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Реал и Хамес хотят воссоединиться, Бавария не спешит отпускать игрока

18:54 106 Читати українською
Реал и Хамес хотят воссоединиться, Бавария не спешит отпускать игрока
Хамес Родригес / Marca

Мадридский клуб хочет вернуть себе Хамеса Родригеса из аренды у Баварии.

Прошлым летом Реал отдал Хамеса в аренду Баварии до конца сезона-2018/19. Тогда главным тренером "сливочных" был Зинедин Зидан, который не видел колумбийца в своей команде. Впрочем, когда мадридский клуб возглавил Хулен Лопетеги, ситуация кардинально изменилась.

Во-первых, новый наставник Реала считает, что Родригес очень ценный игрок, который должен играть за "сливочных". Во-вторых, сам колумбиец горит желанием вернуться в Мадрид, чтобы снова "выступать в клубе своей мечты", сообщает Marca.

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Теперь дело за Баварией, которая не хочет отпускать продуктивного исполнителя. В прошлом сезоне Хамес забил 8 голов и отдал 14 ассистов в 39 матчах за мюнхенцев.

Руководство чемпиона Германии довольно арендой Родригеса и планирует воспользоваться правом выкупа футболиста после завершения текущей сделки в июне 2019 года. Ключевое слово будет за новым главным тренером Баварии Нико Ковачем, который еще не определился с будущим Хамеса.

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