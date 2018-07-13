Лопетегі хоче бачити Родріго Морено в Реалі

Мадридський Реал хоче придбати форварда Валенсії Родріго.

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі хоче запросити нападника Валенсії Родріго Морено, повідомляє програма El Larguero.

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Наставник розраховував на форварда ще в часи роботи в збірній Іспанії, поки не був звільнений за день до початку ЧС-2018.

Лопетегі знає, що Карім Бензема може приєднатись до Наполі та свого екс-тренера Карло Анчелотті.

Родріго також входить в плани "партенопейців", окрім цього футболістом цікавиться мадридський Атлетіко.