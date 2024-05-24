"Оскільки фінал ЛЧ відбудеться через два тижні після закінчення Бундесліги, ми змінимо свій звичайний спосіб підготовки. Буде важливо не піддаватися емоціям. З моменту виходу у фінал при кожному рішенні ми задавалися питанням: як це допоможе нам бути у відмінній формі 1 червня? В іншому ми намагалися зробити все те саме, що привело нас до фіналу – так, як ми це робили завжди. Ми не змінювали підхід до тренувань та ігор. Ми змінили організацію, але підхід залишився колишнім.

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У матчі третього туру групового етапу ЛЧ, коли ми здобули першу перемогу над Ньюкаслом, помітили, що наша впевненість у собі зросла. З кожною грою ми ставали кращими і сильнішими. Ми стали грати краще, і в якийсь момент опинилися в плей-офф ЛЧ. Звісно, від стадії до стадії шлях ставав дедалі складнішим і складнішим, але він також ставав дедалі коротшим і коротшим. Ми хотіли пройти якомога далі. Ми це вже зробили, далі фіналу нам не пройти. Тепер ми хочемо зробити останній крок.

Реал – команда, яка виграла Лігу чемпіонів 14 разів. Не так давно вони оформили La Decima, а зараз у них уже 14 титулів. Проте, ми знаємо, що заслужили цей шлях до фіналу. Ми поважаємо той факт, що тепер на нас чекає сильна команда, яка вже кілька разів мала подібний досвід. Але ми також знаємо, що в грі можливо все. І це наш шанс. В одній конкретній грі ми здатні перемогти будь-якого супротивника", – сказав Терзіч в інтерв'ю клубному сайту Борусії.

Фінал ЛЧ між Реалом і Борусією Д відбудеться 1 червня в Лондоні на Вемблі.

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