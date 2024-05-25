Півзахисник Шахтаря Егіналдо дістав покарання за свою неспортивну поведінку у матчі 28-го туру УПЛ проти Динамо.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо агресивної поведінки Егіналдо після гри Шахтар – Динамо, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Бразильцю дісталось серйозне покарання – дискваліфікація на 3 матчі. Оскільки до кінця сезону 2023/24 завершився один поєдинок, то Егіналдо пропустить і старт наступного сезону.

Додамо, що хавбек провів 21 матч за Шахтар у цьому сезоні, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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