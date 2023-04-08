У суботу в 27-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Фрайбург – Баварія – 0:1

Гол: де Лігт, 52

Борусія Д – Уніон Берлін – 2:1

Голи: Мален, 28, Мукоко, 80 – Беренс, 61

Байєр – Айнтрахт – 3:1

Голи: Адлі, 10, Діабі, 35, Азмун, 90+5 – Соу, 74

Майнц – Вердер – 2:2

Голи: Ажорк, 85, Вайпер, 90+4 – Стаге, 87, Фюлькруг, 90+5

Аугсбург – Кельн – 1:3

Голи: Варгас, 29 – Скірі, 7, Мартель, 16, Майна, 59

Герта – РБ Лейпциг – 0:1

Гол: Айдара, 40

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Баварія на виїзді здолала Фрайбург. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий де Лігтом після перерви. Як наслідок, мюнхенці продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи найближчого конкурента на 2 очки.

Дортмундська Борусія здобула надважливу перемогу над одним з конкурентів у боротьбі за Салатницю – Уніоном. Мален відкрив рахунок в середині першого тайму, а Беренс по перерві відновив статус-кво. Мукоко за 10 хвилини до завершення матчу вдалось вивести "джмелів" вперед і вони свого вже не віддали. Підопічні Едіна Терзіча дихають в потилицю Баварії.

Продовжує впевнену ходу Байєр. Цього разу жертвою "фармацевтів" став Айнтрахт, якому леверкузенці відвантажили три м'ячі. "Орли" спромоглись лише на гол престижу і значно погіршили свої шанси у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Справжнє божевілля влаштували Майнц та Вердер. Середняки турнірної таблиці йшли з нулями на табло до 85-ї хвилини, аж поки Ажорк не вивів господарів вперед. За дві хвилини Стаге відновив статус-кво. Вже у доданий час Майнц знову забив і, здавалось, закрив матч. Однак Фюлькруг за хвилину вдруге зробив рахунок нічийним.

У ще одній зустрічі Кельн на виїзді розбив Аугсбург. "Цапи" забили два швидкі голи, але в середині тайму пропустили у відповідь, зберігши інтригу на другий тайм. По перерві, однак, гостям вдалось забити втретє і обійти суперника у таблиці.

В останньому матчі дня РБ Лейпциг на виїзді здолав Герту. Берлінці пропустили єдиний гол наприкінці першого тайму, але цього виявилось достатньо для перемоги "биків". "Стара дама" продовжує залишатись у зоні вильоту, натомість "бики" скористались осічками конкурентів і піднялись у топ-4 Бундесліги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ