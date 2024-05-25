Матч Полісся – Шахтар відбудеться сьогодні, 25 травня, на стадіоні Арена Львів. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Поєдинок розсудить Олексій Деревінський.

Останній тур сезону УПЛ 2023/24 подарував вболівальникам битву за єврокубки. Вона проходитиме одразу в трьох паралельних матчах, тож мультикаст стане в пригоді. Полісся перед стартом вирішального протистояння перебуває у найгіршій позиції – команда відстає від Руха й СК Дніпро-1 на два очки, причому обом поступається за особистими зустрічами.

Підопічним Сергія Шищенка потрібна не тільки перемога, а й поразка конкурента. Розклад цілком реалістичний – нестабільні дніпровці гостюватимуть в Одесі, а такі ж нестабільні львів'яни приймають Динамо. Щоправда, житомирянам сьогодні потрібно здолати Шахтар, але й тут ситуація вельми перспективна. Поліщуки грають вдома, а донеччани повинні виставити резервістів.

Саме так вчинив Маріно Пушіч у попередньому турі, в матчі проти СК Дніпро-1. Разом з тим, другий склад Шахтаря виглядає вкрай міцним для українських середняків – "спортклубівці" так його й не здолали (1:1, хоча там не слід забувати про декілька повітряних тривог). До списку найближчих резервістів донеччан входять не тільки Міроші й Лемкін, а і Марлон Гомес зі Шведом.

Між тим, Полісся тиждень тому не змогло переграти Металіст 1925. До того ж, житомиряни пропустили від останньої команди УПЛ цілих три голи. Перед цим підопічні Сергія Шищенка здобули перемоги над Ворсклою та Кривбасом, однак там були рівні матчі з мінімумом моментів – а із Зорею розписали нічию, працюючи в більшості з 36-ї хвилини.

Взагалі, за всіма статистичними показниками Полісся не стало сильнішим після відставки Юрія Калітвінцева. Рівно як і яскравішим. При цьому дивують кадрові рішення Сергія Шищенка – то Танковський стане запасним (а це кращий креативник), то Михайліченка переведуть на правий фланг оборони, то на позицію лівого фулбека поставлять вінгера (хоча там міг вийти нещодавно підписаний профільний Кравець).

Тим не менш, команда бореться у битві за єврокубки до останнього, причому шанси на успіх такі вже й низькі. Будківський вже відновився від пошкодження, а значить ці шанси зросли ще більше. Ідеї нового тренерського штабу можуть дивувати й не вражати, але вони якось працюють – і це дуже важливо в контексті битви з Шахтарем.

Кадрова ситуація

Травмовані: Тейлор, Смоляков (під питанням обидва), Крушинський, Макуана – Судаков

Дискваліфіковані: Егіналду (Шахтар)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Шахтар

Полісся: Кудрик – Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко – Кушніренко, Таллес Кошта – Мустафаєв, Танковський, Назаренко – Луїфер

Шахтар: Твардовський – Гочолейшвілі, Лемкін, Міроші, Педріньйо – Степаненко – Швед, Назарина, Марлон Гомес, Невертон – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У матчах з більш-менш сильними суперниками Полісся зовсім не вразило, хоча та ж Зоря й Ворскла тримались в районі десятої позиції й навіть могли вилетіти з УПЛ. Найкраще вдавалося "сушити" гру.

Так, у житомирян інколи виникають потужні перфоманси в атаці – як із Металістом 1925 чи Минаєм – але навряд чи Шахтар дозволить створити стільки ж моментів. При цьому команда допускала різку втрату контролю над вже виграшним поєдинком. З таким футболом дуже важко сподіватись на побиття "гірників", навіть якщо це буде лишень другий склад.

Звісно, в рамках УПЛ можливий будь-який розклад. Особливо в сьогоднішніх умовах. Поліссю до снаги перемогти донеччан, а у поразку від резервістів не віриться. Втім, ймовірність нічиєї здається найвищою – такий результат найбільше відповідає розкладу сил. Ставимо на "мирову".