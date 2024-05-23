У Бохумі відбувся перший матч плей-офф за право участі в Бундеслізі в сезоні 2024/25.

Плей-офф за участь у Бундеслізі

Бохум – Фортуна – 0:3

Голи: Хофманн, 13 (автогол), Клаус, 64, Енгельхардт, 72

Перед цією зустріччю в таборі Бохума стався скандал – основний воротар команди Мануель Ріманн висловив багато претензій на адресу своїх партнерів по команді, і керівництво клубу вирішило його відсторонити на вирішальні матчі плей-офф. Судячи з результату, це рішення босів "синьо-білих" не виправдалося – 37-річний резервний голкіпер Андреас Люте врятувати господарів не зумів.

Клуб Бундесліги відсторонив основного воротаря від вирішальних матчів – він лаявся на зрадника України

Утім, перевага Фортуни була настільки великою, що вже за рахунку 3:0 на користь гостей Люте здійснив кілька серйозних порятунків. З 82-ї по 84-у хвилину голкіпер Бохума переправив м'яч у штангу після удару Клауса, а потім врятував свою команду після пострілу Цоліса в ближній кут.

Так зрадник України Іван Ордець опинився за крок від вильоту до другої Бундесліги. Матч-відповідь між Бохумом і колишнім клубом Андрія Вороніна відбудеться в Дюссельдорфі в понеділок, 27 травня.