Суперник збірної України на Євро-2020 Давід Алаба не збирається йти на поступки своїм майбутнім роботодавцям.

Захисник мюнхенської Баварії Давід Алаба став трансферною метою мадридського Реала – головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан хоче бачити футболіста у своїй команді. Австрійський оборонець також прагне переїхати до Іспанії, адже Ла Ліга – його давня мрія.

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Однак, переходу можуть завадити фінансові апетити 28-річного оборонця, які в Мадриді вважають необгрунтовано завищеними. Алаба, який вийшов з переговорів щодо продовження контракту з німецьким клубом, вимагає 12 млн на рік, повідомляє видання AS. До слова, саме стільки заробляє в Баварії Роберт Лєвандовскі.

Така сума сьогодні – велика проблема для "галактікос", адже капітан Реала Серхіо Рамос також вимагає збільшення зарплатні до 15 млн євро. Зрештою, подальша доля Алаби в мадридському клубі безпосередньо буде залежати від того, як пройдуть переговори з Рамосом.

Нагадаємо, контракт австрійця з Баварією закінчується 30 червня 2021 року. У поточному сезоні Девід провів за "Ротен" 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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