Австрієць власноруч випік більше 30 різдвяних штолленів, 90 імбирних пряників і більше 120 кілограмів печива.

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"Ласкаво просимо до різдвяної пекарні Девіда Алабакера. Люблю дивувати дитячий будинок в Мюнхені саморобною випічкою і подарунками. З Різдвом, з Новим роком і бережи вас усіх Бог!" – підписав Алаба святкове відео у твіттері.

До слова, австрієць провів 18 матчів у складі Баварії у поточному сезоні, записавши до свого активу 1 гол та асист.

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