"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи.

Минулого тижня українці знову "запалювали" у за кордоном. Роман Яремчук демонструє стабільність, а от в Угорщині новий герой – Ігор Харатін порадував двома голами. Однак Бельгія вкотре залишилася найуспішнішою, там результативними діями відзначилися також Макаренко та Філіппов. Руслан Маліновський був одним із найактивніших у матчі проти Роми, але цього разу забити не вдалося, але про все послідовно.

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Англія

Олександр Зінченко повернувся у заявку Манчестер Сіті. Матч проти Вест Бромвіча (1:1) Сашко пропустив, а на гру проти Саутгемптона вже був у обоймі Пепа Гвардіоли. Щоправда, ігрового часу українцю це не додало. Остання поява на полі датована ще початком грудня – в Лізі чемпіонів проти Порту. Можливо, ситуація зміниться в Кубку ліги...

А от Андрія Ярмоленко нарешті зіграв за Вест Хем. Девід Мойєс вирішив, що п'яти матчів без ігрової практики буде достатньо і випустив українця на завершальні 10 хвилин поєдинку проти Крістал Пелас. Жодним чином вплинути на результат Андрій не зміг. У грі з Челсі наш вінгер на поле так і не вийшов.

Італія

Конфлікт у роздягальні Аталанти відчинив двері у стартовий склад Руслану Маліновському. І проти Ювентуса, і проти Роми українець покидав поле лише наприкінці матчу і був на провідних ролях. В обох випадках обійшлося без результативних дій, але у грі з римлянами Маліновський курйозно долучився до забитого гола. Руслан під тиском втратив м'яч поблизу штрафного "вовків", але Ілічіч та Мурієль перетворили цю обрізку на гол.

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Іспанія

Андрій Лунін продовжує чекати на свій дебют за Реал, але Тібо Куртуа не дає причин сподіватися на це у найближчому майбутньому. Голкіпер збірної України вже традиційно спостерігав за грою своєї команди з лави для запасних. Цього разу колектив Зінедіна Зідана здобув дві перемоги з рахунком 3:1 – над Атлетіком та Ейбаром.

Поки Роман Зозуля лікується від коронавірусу його Альбасете продовжив падіння. "Механічний сир" вилетів із Кубка Іспанії ще на стадії 1/16 фіналу. Зате нарешті вдалося перемогти в Сегунді – постраждав Мірандес. Безвиграшна серія перервалася на позначці у 10 поєдинків.

Богдан Мілованов відбігав увесь кубковий матч проти Сарагоси. Хіхонський Спортінг мінімально переміг і вийшов у 1/32 фіналу. Але вже у Сегунді проти Леганеса (1:1) захисник так і не покинув лаву для запасних.

Австрія

Євген Чеберко повернувся у стартовий склад ЛАСКа. Український центрбек відіграв усі 90 хвилин кубкового матчу проти АСК Електра, чим допоміг своїй команді пробитися в наступну стадію турніру. Щоправда, у черговому турі чемпіонату Євген на полі вже не з'явився.

Німеччина

Погані справи у Санкт-Паулі. "Пірати" не знають смаку перемог протягом 10 офіційних матчів, минулого тижня розгромно програвши Фортуні. Борис Тащи з'явився на полі за хвилину до кінця основного часу, а у компенсований його команда пропустила втретє.

Нападник молодіжної збірної України Ерік Шуранов знову зіграв за головну команду Нюрнберга. Тренер випустив українця на 80-й хвилині програного матчу проти Хольштайна, а за перемогою над Ерцгебірге Ерік спостерігав із лави для запасних.

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Бельгія

Гент, схоже, отямився після провалу на старті сезону і оформив ще дві перемоги, одна з яких сенсаційна – над Брюгге. У матчі проти Васланд-Беверена Роман Яремчук забив черговий гол, на початку другого тайму зробивши рахунок 2:0. Роман Безус та Ігор Пластун зіграли лише проти Брюгге. Щоправда, якщо півзахисник увійшов у гру вже на 21-й хвилині, то центрбек отримав зовсім крихти часу.

Едуард Соболь продовжує розплачуватися за своє вилучення в Лізі чемпіонів. Українець ще два матчі провів у запасі Брюгге.

Своєю чергою для Мар'яна Шведа "блокада" завершилася. Хавбек вийшов на поле вперше за 8 поєдинків та публічної критики тренера, одноклубників та керівництва. Символічно, що Мехелен перервав безвиграшну серію з 5 матчів поспіль. Але безпосередньої заслуги нашого земляка в цьому немає.

Євген Макаренко провів два повних матчі за Кортрейк. Особливо успішним для нього стала зустріч проти Стандарда. Саме українець забив переможний м'яч, замкнувши подачу з кутового.

Проти Остенде Богдан Михайліченко вийшов у старті, і Андерлехт переміг. На гру із сильнішим Шарлеруа Венсан Компані обрав інших виконавців і поплатився – поразка у "матчі за шість очок".

Хоча місце в основі Сент-Трюйдена Олександр Філіппов втратив, але регулярну практику отримує регулярно. Зіграв він і проти Шарлеруа (1:2), проти Зюльте-Варегем (2:0). Проти останніх Філіппов відзначився класним асистом.

Азербайджан

Поновився розіграш азербайджанської Прем'єр-ліги. Дмитро Кльоц не врятував Кешлу від поразки прямому конкуренту – Сабаїлу.

Греція

Владислав Наумець вийшов у стартовому складі Яніни і був замінений відразу по перерві. Гра проти Астераса завершилася внічию з рахунком 2:2.

Аналогічний результат був зафіксований у матчі АЕКа та Волоса. Дмитро Чигринський з'явився на полі з перших хвилин, а Євген Шахов вийшов на початку першого тайму. Екс-хавбек Дніпра не зміг завершити гру, оскільки на 88-й отримав пряму червону картку.

Данія

Юрій Яковенко пропускав черговий матч Есб'єрга, оскільки відбував дискваліфікацію через перебір жовтих карток. Це не завадило його команді продовжити переможну серію.

Угорщина

Фехервар майже безнадійно відстає від лідера (за втраченими очками на 12 пунктів), але Іван Петряк продовжує радувати своїх персональних фанатів. Українець забив черговий гол і став найкращим бомбардиром своєї команди у нинішньому сезоні.

А очолює першість команда Сергія Реброва, яка минулого тижня оформила дві перемоги – над Пакшем (3:1) та Будафокі (2:1). Відзначимо, що в обох поєдинках забивав Ігор Харатін. Він є штатним пенальтистом Ференцвароша і свої голи забивав саме з позначки. Олександр Зубков отримав можливість відпочити, зігравши у звітних матчах загалом 80 хвилин.

Кіпр

Дербі українців не вийшло. Євген Селін не потрапив навіть у заявку на цю гру. Проте це не завадило його команді мінімально обіграти Пафос. Своєю чергою Дмитро Михайленко випустив у старті і Ореста Кузика, і Артура Рудька. До слова, голкіпер ще й підписав новий контракт з кіпріотами.

Польща

Подбескідзе Сергія Мякушка зазнав четвертої поразки поспіль і міцно засів на останньому місці турнірної таблиці.

Краковія досі змушена обходитися без допомоги Олексія Дитятьєва, який заліковує травму.

Посеред тижня Лех зганьбився проти Погоні майже без участі українців. Василь Кравець відбував дискваліфікацію, а Богдан Бутко вийшов на поле, коли справу вже було зроблено. На вихідних сталася знакова подія – обидва наші земляки вийшли в старті проти Вісли. Однак героєм став легендарний Якуб Блащиковскі, який забив єдиний м'яч у зустрічі. Результативна атака почалася з обрізки Кравця.

Саудівська Аравія

Максим Коваль провів "сухий" матч, чим допоміг Аль-Фатеху вибороти путівку у чвертьфінал Кубка Короля. Цю перемогу справедливо можна назвати сенсаційною, адже вдалося перемогти лідера чемпіонату – Аль-Хіляль.

Туреччина

На берегах Босфору також не вийшло українського дербі. Артем Кравець та Сергій Рибалка продовжують перебувати у лазаретах своїх команд. Сіваспор мінімально переграв Коньяспор.

Микола Морозюк відбував дискваліфікацію, і без нього Різеспор оформив виліт з Кубка Туреччини, поступившись Трабзонспору.

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Хорватія

Пропорції ігрової практики Дмитра Льопи змінилися. Цього разу вже українець вийшов на заміну й допоміг Осієку втримати перемогу над Шибеніком.

Чехія

Тарас Качараба допоміг Словану здобути ще дві перемоги. Більш вагомим внесок українця виявився у грі проти Опави, де центрбек відзначився забитим м'ячем.