Защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба стал трансферной целью мадридского Реала – главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан хочет видеть футболиста в своей команде. Австрийский защитник также стремится переехать в Испанию, ведь Ла Лига – его давняя мечта.

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Однако, переходу могут помешать финансовые аппетиты 28-летнего защитника, которые в Мадриде считают необоснованно завышенными. Алаба, который вышел из переговоров о продлении контракта с немецким клубом, требует 12 млн в год, сообщает издание AS. К слову, именно столько зарабатывает в Баварии Роберт Левандовски.

Такая сумма сегодня – большая проблема для "галактикос", ведь капитан Реала Серхио Рамос также требует увеличения зарплаты до 15 млн евро. В конце концов, дальнейшая судьба Алабы в мадридском клубе непосредственно будет зависеть от того, как пройдут переговоры с Рамосом.

Напомним, контракт австрийца с Баварией истекает 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Дэвид провел за "Ротэн" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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