Француз останнім часом частіше перебуває в лазареті "вершкових", ніж на полі. Постійні травми Ферлана Менді вже набридли керівництву Реала.

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Як повідомляє Relevo, мадридці планують продати захисника взимку, оскільки не розраховуються на нього. Але на цей час Менді не отримав жодної пропозиції, що могли б його влаштувати. Єдина зацікавленість надійшла із Саудівської Аравії, але латераль не розглядає варіант переїзду з Європи. Сам француз хоче залишитися в Реалі та допрацювати свій контракт, який завершується у 2025 році.

Нагадаємо, Ферлан Менді приєднався до "вершкових" у 2019 році. Він зіграв за мадридців в 140 матчах, в яких забив п'ять голів та віддав 10 асистів. Загалом француз з моменту переїзду в Реал пропустив 61 матч.

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