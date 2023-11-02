На своєму офіційному сайті "вершкові" оголосили про пролонгацію угоди з 22-річним бразильцем.

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Родріго підписав контракт з Реалом до 2028 року. Мадридці, щоб захиститися від зазіхань суперників, прописали в угоді клаусулу в розмірі 1 мільярда євро.

Бразилець приєднався до "вершкових" у 2019 році. За п'ять сезонів в Реалі, він провів 179 ігор, у яких забив 39 голів та віддав 33 асисти. Разом з клубом Родріго виграв вісім трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів та два чемпіонства в Ла Лізі.

Нагадаємо, що саме дубль бразильця допоміг здобути Реалу перемогу над Осасуною у фіналі Кубка Короля.

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