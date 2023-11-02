Француз в последнее время чаще находится в лазарете "сливочных", чем на поле. Постоянные травмы Ферлана Менди уже надоели руководству Реала.

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Как сообщает Relevo, мадридцы планируют продать защитника зимой, поскольку не рассчитываются на него. Но в настоящее время Менди не получил ни одного предложения, которые могли бы его устроить. Единственная заинтересованность поступила из Саудовской Аравии, но латераль не рассматривает вариант переезда из Европы. Сам француз хочет остаться в Реале и доработать свой контракт, который завершается в 2025 году.

Напомним, Ферлан Менди присоединился к "сливочным" в 2019 году. Он сыграл за мадридцев в 140 матчах, в которых забил пять голов и отдал 10 ассистов. В целом француз с момента переезда в Реал пропустил 61 матч.

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