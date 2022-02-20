Видання Marca склало символічну команду Реала з гравців, які не отримують регулярного ігрового часу у команді. У складі знайшлось місце таким зіркам, як Марсело, Еден Азар, Іско та Бейл, а місце у воротах дісталось Андрію Луніну.

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"Він не зіграв у матчі Кубка Іспанії проти Атлетіка, хоча мав отримати ігрову практику. Андрій не може витримати конкуренції з Тібо Куртуа. Лунін не зіграв досі у Ла Лізі, обмежившись лише двома кубковими зустрічами ще до Більбао: з Алькояно та Ельче. Українцю потрібно більше хвилин і прямо зараз не виключено, що вже влітку Лунін матиме нову команду", – зазначає Marca.

Додамо, що Лунін зіграв у 2 матчах за Реал у цьому сезоні в Кубку Іспанії, в яких двічі пропустив. У всіх інших поєдинках місце у воротах діставалось Тібо Куртуа.

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