"Думаю, я додав у багатьох аспектах, але в першу чергу – спокій у грі. Я роблю деякі речі спокійніше та якісніше. Коли команда в порядку, це позитивно впливає і на мене.

Головна причина хороших результатів Реала – самовіддача кожного гравця. Особливо це стосується роботи в обороні, яка працює феноменально. Це дуже полегшує життя нам, форвардам", – цитує Вінісіуса Sport.es.

Реал планує втричі збільшити зарплатню Вінісіусу – бразильця це не хвилює

Реал відірвався від конкурентів у Прімері та мчить до чемпіонства. А Вінісіус у цьому сезоні перетворився в зірку. Він вже не марнує десятки моментів, а забиває красиві голи. У Віні 10+4 у чемпіонаті та 2+3 у Лізі чемпіонів.