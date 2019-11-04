toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ БАВАРІЯ

Реал готовий запропонувати за Стерлінга 70 млн фунтів і Бейла

15:51 842 Читать на русском
Реал готовий запропонувати за Стерлінга 70 млн фунтів і Бейла
Рахім Стерлінг / Getty Images

Мадридський клуб готує шалену пропозицію для Манчестер Сіті.

Мадридський Реал готовий обміняти хавбека Гарета Бейла на півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, повідомляє Sky Sports. Мадридський клуб також готовий доплатити за англійця 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше у ЗМІ вже з’являлась інформація про зацікавлення Реала англійцем – у вересні представники Стерлінга зустрічалися з правою рукою Флорентіно Переса Хосе Анхелем Санчесом.

Стерлінг входить у топ-5 найкращих гравців світу, – Фердінанд

До слова, ринкова вартість 24-річного Стерлінга – 140 млн євро, а 30-річний Бейл оцінюється в 60 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рахім у десяти матчах АПЛ встиг відзначитись сім разів і посідає п’яте місце у списку бомбардирів Прем’єр-ліги.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду

blog_ava
Аталанта – Кальярі: парадокси найкращого Маліновського, розгубленість Гасперіні та 50-річний рекорд сенсації сезону
01:05
9197
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Гарет Бейл Гарет Бейл Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
17
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук