Реал готовий запропонувати за Стерлінга 70 млн фунтів і Бейла

Мадридський клуб готує шалену пропозицію для Манчестер Сіті.

Мадридський Реал готовий обміняти хавбека Гарета Бейла на півзахисника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга, повідомляє Sky Sports. Мадридський клуб також готовий доплатити за англійця 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Раніше у ЗМІ вже з’являлась інформація про зацікавлення Реала англійцем – у вересні представники Стерлінга зустрічалися з правою рукою Флорентіно Переса Хосе Анхелем Санчесом.

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До слова, ринкова вартість 24-річного Стерлінга – 140 млн євро, а 30-річний Бейл оцінюється в 60 млн євро.

Нагадаємо, у поточному сезоні Рахім у десяти матчах АПЛ встиг відзначитись сім разів і посідає п’яте місце у списку бомбардирів Прем’єр-ліги.

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