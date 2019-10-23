Стерлінг входить у топ-5 найкращих гравців світу, – Фердінанд

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд відзначив гру вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга в нинішньому сезоні.

"Стерлінг прямо зараз входить у топ-5 найкращих гравців світу, безсумнівно. Неважливо, кого ви згадаєте, але він повинен входити до п'ятірки найкращих. Це залежить від того, скільки Стерлінг забиває, і як впливає на гру команди. Неможливо не включити його в топ-5.

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Чи можна назвати Рахіма найкращим гравцем АПЛ? Думаю, так. У Стерлінгу мені подобається абсолютно все", – зазначив Фердінанд у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, Стерлінг став героєм матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти (5:1), відзначившись хет-триком у воротах команди Маліновського.

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