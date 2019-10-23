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Стерлінг входить у топ-5 найкращих гравців світу, – Фердінанд

15:42 108 Читать на русском
Стерлінг входить у топ-5 найкращих гравців світу, – Фердінанд
Рахім Стерлінг / Squawka

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд відзначив гру вінгера Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга в нинішньому сезоні.

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

"Стерлінг прямо зараз входить у топ-5 найкращих гравців світу, безсумнівно. Неважливо, кого ви згадаєте, але він повинен входити до п'ятірки найкращих. Це залежить від того, скільки Стерлінг забиває, і як впливає на гру команди. Неможливо не включити його в топ-5.

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Чи можна назвати Рахіма найкращим гравцем АПЛ? Думаю, так. У Стерлінгу мені подобається абсолютно все", – зазначив Фердінанд у коментарі Daily Mail.

Нагадаємо, Стерлінг став героєм матчу Ліги чемпіонів проти Аталанти (5:1), відзначившись хет-триком у воротах команди Маліновського.

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Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Аталанта Ріо Фердінанд Ріо Фердінанд Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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