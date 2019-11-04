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Реал готов предложить за Стерлинга 70 млн фунтов и Бейла

15:51 24 Читати українською
Реал готов предложить за Стерлинга 70 млн фунтов и Бейла
Рахим Стерлинг / Getty Images

Мадридский клуб готовит умопомрачительное предложение для Манчестер Сити.

Мадридский Реал готов обменять хавбека Гарета Бейла на полузащитника Манчестер Сити Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports. Мадридский клуб также готов доплатить за англичанина 70 млн фунтов стерлингов. Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе Реала к англичанину – в сентябре представители Стерлинга встречались с правой рукой Флорентино Переса Хосе Анхелем Санчесом.

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К слову, рыночная стоимость 24-летнего Стерлинга – 140 млн евро, а 30-летний Бейл оценивается в 60 млн евро.

Напомним, в текущем сезоне Рахим в десяти матчах АПЛ успел отличиться семь раз и занимает пятое место в списке бомбардиров Премьер-лиги.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Гарет Бейл Гарет Бейл Испания
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