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Реал готовий переключитися на лідера Мілана у разі провалу з Камавінга – є два серйозні конкуренти

19:18 169 Читать на русском
Реал готовий переключитися на лідера Мілана у разі провалу з Камавінга – є два серйозні конкуренти
Ісмаель Беннасер / Getty Images

Реал серйозно налаштований підсилити центр поля під час найближчого трансферного вікна.

Мадридці звернули увагу на опорника Мілана Ісмаеля Беннасера, повідомляє Fіchajes.

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Пріоритетним варіантом Реала залишається Едуардо Камавінга, однак Ренн навідріз відмовляється відпускати свою 17-річну зірку. Боротьба за Беннасера також не буде простою. У послугах алжирця зацікавлений і Манчестер Сіті, а ПСЖ вже навіть встиг запропонувати Мілану 30 млн євро.

Додамо, що минулого літа "россонері" заплатили Емполі 19 млн євро за Беннасера. Новачок відразу став одним з лідерів команди – 23 матчі і один асист у всіх турнірах.

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