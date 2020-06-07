Реал готов переключиться на лидера Милана в случае провала с Камавинга – есть два серьезных конкурента

Реал серьезно настроен усилить центр поля во время ближайшего трансферного окна.

Мадридцы обратили внимание на опорника Милана Исмаэля Беннасера, сообщает Fіchajes.

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Приоритетным вариантом Реала остается Эдуардо Камавинга, однако Ренн наотрез отказывается отпускать свою 17-летнюю звезду. Борьба за Беннасера также не будет простой. В услугах алжирца заинтересован и Манчестер Сити, а ПСЖ уже даже успел предложить Милану 30 млн евро.

Добавим, что прошлым летом "россонери" заплатили Эмполи 19 млн евро за Беннасера. Новичок сразу стал одним из лидеров команды – 23 матча и один ассист во всех турнирах.

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