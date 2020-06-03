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Гвардіола телефонував хавбеку Мілана – відома сума потенційного трансферу

3 червня 23:51 245 Читать на русском
Гвардіола телефонував хавбеку Мілана – відома сума потенційного трансферу
Хосеп Гвардіола / Фото ФК Баварія

Манчестер Сіті знайшов підсилення середньої лінії у чемпіонаті Італії.

Манчестер Сіті хоче підписати півзахисника Мілана Ісмаеля Беннасера, повідомляє RMC Sport.

Гвардіола мріє очолити національну команду

На трансфері алжирця особисто наполягає головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола, який телефонував 22-річному гравцю, щоб переконати його у переході в Сіті. Сума відступних Ісмаеля становить 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Беннасер провів 20 поєдинків.

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