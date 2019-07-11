Реал гальмує трансфер Хамеса в Наполі

Під час переговорів щодо хавбека Хамеса Родрігеса виникли певні проблеми.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про причини, які затримують трансфер колумбійця.

"Головне, щоб Хамес одягнув футболку Наполі", – Анчелотті прокоментував можливий перехід колумбійця

"Хамес – гравець, який після Кріштіану Роналду і Лео Мессі є найбільш дружнім до ЗМІ. Карло Анчелотті дійсно любить його. Каменем спотикання є Реал, який, на наш погляд, надто високо підняв свої очікування. Але сам Хамес хоче приєднатися до Наполі", – наводить слова Де Лаурентіса Football Italia.

Нагадаємо, Реал не взяв 27-річного хавбека на свій літній передсезонний тур.

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