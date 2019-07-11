toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР В БАРСЕЛОНУ ТРАНСФЕРИ

Реал гальмує трансфер Хамеса в Наполі

11:42 458 Читать на русском
Реал гальмує трансфер Хамеса в Наполі
Хамес Родрігес / Reuters

Під час переговорів щодо хавбека Хамеса Родрігеса виникли певні проблеми.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розповів про причини, які затримують трансфер колумбійця.

"Головне, щоб Хамес одягнув футболку Наполі", – Анчелотті прокоментував можливий перехід колумбійця

"Хамес – гравець, який після Кріштіану Роналду і Лео Мессі є найбільш дружнім до ЗМІ. Карло Анчелотті дійсно любить його. Каменем спотикання є Реал, який, на наш погляд, надто високо підняв свої очікування. Але сам Хамес хоче приєднатися до Наполі", – наводить слова Де Лаурентіса Football Italia.

Нагадаємо, Реал не взяв 27-річного хавбека на свій літній передсезонний тур.

Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною

blog_ava
Українець Міщенко перейшов у СКА-Хабаровськ
09:16
1259
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Ауреліо Де Лаурентіс Трансфери Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20
    Україна — 10 лип6043 УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20
5
год
:
54
хв
Транс
18:30
Будучность
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук